A második felminősítés sem hatotta meg a forintot

Kedd reggel 317,86-nál járt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett a magyar devizaszempontjából. Egy héten belül két nagy hitelminősítő, az S&P és a Fitch is felminősítette Magyarországot, azonban a jelek szerint ez alig van hatással a forintra, a lépések már be voltak árazva, sőt a piac még a jelenleginél is egy fokozattal magasabb osztályzatot tartana indokoltnak. A dollárral szemben 280-nál jártunk, míg az angol font 368,16-nál jár.

A régiós versenytársaink közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacokon a török líra alig mozdult a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékkal gyengült.Az euró-dollár árfolyam irányát továbbra is az 1,14-es kulcsszint határozza meg, kedd reggel 1,1354 körül járt az árfolyam, ami minimális dollárerősödést jelentett tegnaphoz képest. A japán jen eközben 0,2 százalékkal gyengült az amerikai devizával szemben, míg az angol font majdnem fél százalékos erősödéssel kezdte a napot, miután egyre valószínűbbnek tűnik a Brexit elhalasztása.

Ma magyar szempontból az MNB délutáni döntésére figyelünk elsősorban, bár most még nem vár bejelentéseket a jegybanktól a piac. Ennek ellenére érdekes lesz, hogy változik-e bármiben is a monetáris tanács kommunikációja, tesznek-e erősebb utalást a közelgő szigorításra, melynek első lépései márciusban jöhetnek.