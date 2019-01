A tegnapi botlás után próbál szépíteni a forint

Péntek reggel 318,47-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal alacsonyabb a csütörtök esti árfolyamnál. Tegnap érezhetően gyengült a magyar deviza, a 318 körüli szintről 319 fölé is emelkedett az euró árfolyama. Onnan már a nap második felében elkezdett visszakorrigálni a forint, majd ez folytatódik ma reggel is. A dollárral szemben most 281,26-nál járunk, míg az angol font 368,48 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacokon a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand viszont 0,2 százalékos erősödést mutat.A dollár kismértékű gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, az 1,1322 körüli euró-dollár jegyzés 0,1 százalékkal magasabb a tegnapinál. A japán jen eközben 0,2 százalékot bukott a dollárral szemben, az angol font pedig 0,4 százalékot javított.

Igazán fontos makroadat ma sem jelenik meg, délelőtt a német IFO hangulatindexre lehet érdemes figyelni, emellett továbbra is a Brexittel kapcsolatos hírek mozgathatják a hangulatot a jövő keddi kulcsfontosságú szavazás után.