Célba veheti történelmi mélypontját a forint?

Hétfő reggel 326 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt alacsonyabb a péntek esti jegyzésénél, vagyis kicsit korrigálni tudott eddig a magyar deviza. Volt is honnan, mivel pénteken jelentősen gyengült a forint, nagy erővel áttörte a 325-öt a jegyzés, ami korábban kétszer is megállította a forint gyengülését. A dollárral szemben hétfő reggel 292,3-nál járt a forint, ebben az árfolyamban is kétéves csúcsot láttunk pénteken, míg az angol font most 372,1 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty szintén 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot, míg a cseh korona stagnált reggel az euróval szemben. A feltörekvő piacokon a török líra mérsékelt, 0,3 százalékos gyengülést mutat a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig minimális erősödésben van.A következő napokban a forint sorsát is nagyban befolyásolhatja, merre megy a dollár az euróval szemben, az amerikai deviza erősödése ugyanis hagyományosan rossz hír a feltörekvő piacon. A múlt héten az amerikai deviza ismét áttörte az 1,12-es szintet az euróval szemben, ma reggel pedig 1,115 körül jár, ami újabb 0,1 százalékos dollárerősödést jelent. Közben a japán jen 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font stagnálással kezdi a hetet.