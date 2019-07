A hétfői forintesés után reggel 328 közelében kezdte a napot a forint az euróval szemben, aztán délelőtt és délután is egy-egy hullámban kissé erősödni tudott egészen 327,4-ig. Jelenleg 327,5 körül járnak a jegyzések a bankközi piacon, azaz még mindig kb. 1%-os távolságra járunk a tavaly nyáron 330,8-nál elért forint történelmi mélyponttól.

A megállapodás nélküli Brexittel való fenyegetőzés 28 hónapos mélypontra küldte mára a fontot a dollárral és 22 hónaposra az euróval szemben, mindez pedig még a gyengélkedő magyar forinttal szemben is látványos mozgáshoz vezetett: január közepe óta most a leggyengébb a font, így a nyári nyaralási csúcsszezonban ez most éppen jól jön azoknak, akik egyesült királysági kiutazást választanak.

