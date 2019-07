A megállapodás nélküli Brexit esélye is nőtt, ez is rontja a befektetői hangulatot

Elérte rettegett mélypontját a forint 2019.07.29 16:46

Tovább esett a forint az elmúlt percekben, így 327,75-nél új 11 hónapos mélypontra bukott az euróval szemben és egyre közelebb jár már a történelmi mélypontot jelentő 330,8-as szinthez is. Az idén májusi 327,6 körüli szint tehát most nem tudta megállítani és megfordítani a forint napok óta látható esését. A dollárral szemben nagyon közel járunk ahhoz, hogy bő kétéves forintmélypontról beszélhessünk, hiszen 294,4-nél jár a kereskedés. Itt május közepén 294,8-nál fordult az árfolyam.

Fontos kiemelni, hogy ma sem csak a forint gyengül a régiós devizák közül, hanem a cseh korona és a lengyel zloty is 0,2-0,3%-kal veszített értékéből az euróval szemben. Amint azonban az elmúlt hetekben is láttuk: a forint vált kissé alulteljesítővé a régiós devizák között. Ebben a magyar monetáris politika extrém laza állapotáról és a jelek szerint még mindig extrém lazán maradása lényeges lehet, de szerepet játszik benne a romló magyar külső egyensúlyi pozíció is (a folyó fizetési mérleg pozíciónk már az egyik mutató szerint ismét negatívba fordult). Emellett a gazdasági növekedési kilátások is romlóban vannak, amelyet hétvégi beszédében Orbán Viktor kormányfő is jelzett, igaz rögtön kilátásba helyezett két élénkítő csomagot is a jövő évre.