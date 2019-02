Ennyi volt a forint szárnyalása? Hamarosan új történelmi mélypontra zuhanhat

A növekedéssel idén még nem lesz komoly gond

A SocGen elemzői kiemelik, hogy Budapesten több forrásuktól is azt hallották, hogy az alacsony részvételi rátában még vannak tartalékok a magyar munkaerőpiacon közép- és hosszútávon.

Nem szól majd akkorát az MNB dobása, ez teheti lejtőre a forintot

Az elmúlt évek kiugró növekedése után 2019-ben valamennyit lassulhat a magyar gazdaság, de a- olvasható a Societé Generale (SocGen) friss budapesti beszámolójában. A francia bank elemzői még január 21-én jártak Magyarországon, ahol tárgyaltak a kormány, a jegybank és az ÁKK képviselőivel. A tapasztalataikat foglalták most össze friss elemzésükben.A növekedés lassulását azzal magyarázzák, hogy a fogyasztás és a beruházások is lassulhatnak a magas bázis miatt. Emellett a nettó export is negatívan érintheti a GDP-t az erős import miatt. Emellett a globális gazdasági lassulás további kockázatot jelent a magyar kivitel szempontjából. Ráadásul várhatóan tovább csökken majd a fizetési mérlegünk többlete, ami szintén rossz hír Magyarország számára.A munkaerőpiac kapcsán a szakemberek kiemelik, hogy a 3,7%-os magyar munkanélküliségi ráta a negyedik legalacsonyabb egész Európában, miközben a nominális béremelkedési ütem 2017-ben és 2018-ban is meghaladta a 10 százalékot. Ehhez 3% alatti infláció párosult, vagyis a vásárlóerő komoly növekedést mutatott.Az infláció alakulása elsősorban az MNB monetáris politikája szempontjából lehet érdekes a következő hónapokban. Az elemzők kiemelik, hogy a jegybank is arra számít már, hogy az adószűrt maginfláció 2019 első negyedévében meghaladhatja a 3%-ot, ahogy a feszes munkaerőpiac és az erőteljes fogyasztás hatása begyűrűzik. Erre utalt január közepén Nagy Márton, a jegybank alelnöke , amikor azt mondta, hogy a 3%-os lélektani határ elérése fontos jelzést küldhet a közelgő szigorítást illetően.A francia bank elemzői most arra számítanak, hogy márciusban indulhat el az MNB lassú és fokozatos szigorítása, ami fokozatosan tolhatja felfelé a pénzpiaci hozamokat. Viszont ahogy a jegybank a múlt héten jelezte, a döntések folyamatosan a beérkező adatoktól függnek majd, elsősorban az infláció, a béremelkedések és a külső környezet befolyásolhatják azokat. A külső kockázatokat, a globális lassulást látva az MNB szigorítása nagyon lassú lehet - vélik.Az elmúlt hetekben a feltörekvő piacokkal kapcsolatos pozitív hangulat mellett éppen az MNB szigorításába vetett hit erősítette a forintot, ennek köszönhetően tudott egészen 315 közelébe esni az euró-forint árfolyam. A SocGen szerint ugyanakkor a piac túlreagálta az MNB alelnökének szavait, az év első felében 320 körül ingadozhat a forint jegyzése.

2019 második felében az elemzők szerint megint a gyengülés felé indulhat a forint. Arra számítanak ugyanis, hogy ha valóban csak lassan és fokozatosan szigorít az MNB, akkor az nem fogja támogatni a magyar devizát. Emellett kockázatot jelent a globális gazdasági lassulás és az amerikai recesszió réme, ezért gondolják, hogy

A magyar kötvénypiac kapcsán a francia bank elemzői azt emelik ki, hogy a teljes 9249 milliárd forintos bruttó kibocsátás 56%-át az idén már lakossági kötvényből tervezi bevonni az ÁKK, ami 800 milliárdos állománynövekedést jelentene. Emellett nem terveznek devizakibocsátást, de a lakossági termékek ilyen nagy súlya azt jelenti, hogy a nagybani piacon a forintkötvények kibocsátása is visszafogott lehet, ami miatt mérsékelt lehet a hozamemelkedés. A tízéves hozam szerintük a jelenlegi 2,6%-ról az év végére fokozatosan 3,8%-ra emelkedik majd.Az egyik fontos kockázat a következő hónapokban az lehet, haa fogyasztás felpörgésének köszönhetően. Ez azt jelentheti, hogy az MNB által jobban emelkedhet a 3%-os lélektani határ fölé a mutató, ez egyébként szerepel a jegybank alternatív forgatókönyvei között is. Ebben az esetben a magyar hozamok gyorsabban emelkedhetnek, a forint sorsa pedig elsősorban a monetáris tanács kommunikációjától függhet, de inkább gyengülés felé mozdulhat a magyar deviza az emelkedő inflációs kilátások és a kötvénypiaci tőkekivonás miatt.A mostani elemzéssel kapcsolatos másik kockázat, hogy. Ebből a szempontból kiemelten fontos lehet Németország és az autóipar kilátása az egész régió szempontjából. Az elemzők szerint meglepő, hogy 2018 végén a magyar beszerzési menedzserindex elvált a régiós mutatóktól, ennek oka a bank budapesti forrásai szerint, hogy a mutató nem megbízható előrejelző, ezért fenntartásokkal kell kezelni az erejét. Ha a külső környezet tovább romlik, akkor könnyen lehet, hogy az MNB elhalasztja a várt szigorítást, maradhatnak alacsonyan a kamatok.