Épp most próbálja megugrani a forint a 316-ot

Kedd reggel 315,95 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a hétfő esti szintnél. Az elmúlt napokban azonban érezhető erősödést látunk a magyar deviza piacán, ennek köszönhetően egy ideje már a 315-ös szintet figyelhetjük, ami amellett, hogy lélektanilag fontos szint, idei csúcsot is jelentene a forint szempontjából. A dollárral szemben 278,85 körül járt a forint, míg az angol font 366,84 forintba került.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, így a forint az utóbbi hetekben továbbra is felülteljesítőnek mondható. A feltörekvő piacokon a török líra 0,1 százalékos gyengüléssel indította a napot a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,2 százalékkal erősödött.A dollár ismét kezd belelendülni, a keddi napot 0,2 százalékos erősödéssel kezdte az euróval szemben, így 1,1322-ig esett a jegyzés. Az elmúlt hetekben 1,13-1,14 közé ragadt be az árfolyam, kérdés, hogy ebből a sávból ki tud-e most mozdulni. Az amerikai-kínai kereskedelmi háború enyhüléséről szóló hírek mindenesetre támogathatják akár a további erősödést is. A japán jen 0,2 százalékkal gyengült szintén a dollárral szemben reggelre, míg az angol font szintén hasonló visszaesést mutatott.

Igazán fontos makroadat ma sem jelenik meg, továbbra is a Brexitre és a kereskedelmi háborúval kapcsolatos hírekre figyelhetnek elsősorban a befektetők.