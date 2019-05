Esik a forint a 6,5 éves csúcsot jelentő inflációs adatra

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Amint külön cikkünkben megírtuk: az éves főadat szerint 3,9%-os volt áprilisban az infláció. A Portfolio konszenzusa 4,0%-ot vetített előre, azaz elmaradt kissé a várttól a tényadat, de még így is 6,5 éves csúcsról beszélhetünk. Emellett pedig az is igaz, hogy hajszálnyira járunk az MNB által a 3%-os inflációs cél körül meghatározott +/-1%-pontos toleranciasáv felső határától, azaz továbbra is fennáll a veszélye, hogy a monetáris politika túl laza és ez a forint vonzerejét gyengíti. Közben az is lényeges, hogy a maginfláció 3,8%-on stagnált.A forint a már kora reggel is fokozottan borongós nemzetközi befektetői hangulat mellett (az amerikai-kínai kereskedelmi háború eldurvulni látszik) stagnált 324-324,2 körül az euróval szemben, majd 324,5-ig esett az adatközlést követő percekben. 324,9 felett új féléves forintmélypontról beszélhetnénk.