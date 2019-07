Féléves mélypontra szakadt a font, a forint is szenved 2019.07.16 14:09

Délelőtt 325,3-325,5 körül oldalazott a forint az euróval szemben, majd a délutáni kereskedésben kissé gyengült a forint, így az euró jegyzései a 326-os szintet közelítik, a dolláré pedig már kissé 290 felett járnak. A vártnál gyengébb német ZEW-index, illetve a jelenlegi helyzetmegítélés alindexének 9 éves mélypontra szakadása gyengítette az eurót a dollárral szemben és a kelet-közép-európai devizáknak sem jó a konjunktúra-kilátások miatt.

Közben a Brexit körüli huza-vona új féléves mélypontra, 1,2420-ig taszította a fontot a dollárral szemben, azaz beállította az árfolyam a január eleji villám összeomláskor kialakult mélypontot. Az euró/font jegyzések is azt jelzik, hogy féléves mélyponton a font. Ursula von der Leyen bizottsági elnökjelöltről ma estefele szavaznak Strasbourgban az EP ülésén, aki azt is mondta, hogy adott esetben kész az október 31-re halasztott Brexit további halasztására is, miközben a brit miniszterelnök-esélyesek a szavak szintjén készek inkább megállapodás nélkül október végén kivezetni az országot az EU-ból.