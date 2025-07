Bréking: Izrael elkezdte lőni Damaszkuszt

Sorra érkeznek a videók, amelyeken az látható, amint izraeli bombák csapódnak be Szíria fővárosának, Damaszkusznak a kellős közepén. A délelőtt folyamán már érkeztek hírek arról, hogy Jeruzsálem elkezdte támadni az ország déli részén állomásozó kormányerőket, ezzel megsegítve az ott élő drúz kisebbséget, most azonban nagyon úgy néz ki, hogy teljesen felpörgették a támadásokat.

Még a hét elején érkeztek a hírek, hogy Szíria déli tartományaiban összecsapások bontakoztak ki a helyi drúz kisebbség, valamint a kormányerők, és valószínűleg a kormányerőket támogató beduinok között.

Ma reggel már arról lehetett olvasni, hogy Izrael elkezdte bombázni a kormányerők állásait. Izraelben jelentős drúz kisebbség él, egyes források szerint pedig Jeruzsálem és a szíriai drúz vezetők között folytak titkos tárgyalások arról, hogy

a zsidó állam garantálná a vallási csoport biztonságát, vagy akár a csatlakozását is.

Mostanra úgy néz ki, hogy ezek a tárgyalások valóban lezajlottak, Izrael ugyanis Damaszkusz központját lövi éppen.

Az interneten terjedő videókon jól látszódik, hogy az IAF gépei a szíriai elnöki palotát, a védelmi minisztérium és a katonai vezérkar épületét lövi.





A város kellős közepén található Ummajád téren álló minisztérium épületét teljesen a földdel tették egyelővé, mindezt ráadásul úgy, hogy a szír állami tévé véletlenül élő egyenes adásban közvetítette a támadást.

Néhány héttel korábban még úgy nézett ki, hogy az új szír kormány hosszú évtizedek után kibékül a zsidó állammal, az azonban már akkor is kérdéses volt, hogy a kormányt adó iszlamista HTS kisebbségekkel szemben mutatott barátsága mennyire őszinte.

