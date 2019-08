Fellélegezhet a forint? Megint enyhült a nyomás

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A hétfői nap második felében is erősödött már a forint, ez folytatódik egyelőre kedd reggel is, a 326,5 körüli árfolyam 0,1 százalékos erősödést jelent a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Vagyis a jelek szerint megint távolodunk a 330-as kritikus szinttől, enyhül a nyomás a magyar devizán. A dollár szempontjából most 291,6 körül járunk, míg az angol font 354,5 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is erősödéssel kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacokon a török líra 0,4 százalékkal erősödött a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig fél százalékot javított.Az euró-dollár jegyzésben egyelőre nem okozott komolyabb mozgást az amerikai-kínai kereskedelmi háború elfajulása. Kína a tegnapi hasonló lépés után kedden megint leértékelte a jüant, a felek kölcsönösen egymást fenyegetik további lépésekkel. A dollár jelenleg 1,12 körül jár az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezik a hétfő esti jegyzéssel. Közben a japán jen fél százalékkal erősödött menedékdevizaként a dollárral szemben, míg az angol font 0,2 százalékot javított.