Fontos szintek felé botladozik a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Kedd reggel 326,6 körül járt a forint az euróval szemben, vagyis a jelek szerint megvetette a lábát stabilan 325 felett a jegyzés. Innen a tavaly nyáron látott történelmi csúcs tornyosul előtte 330 felett egy kicsivel, a következő időszakban az kerülhet a célkeresztbe. Főleg akkor, ha az MNB Monetáris Tanácsa jövő kedden megint óvatos üzenetet küld a piacoknak. A dollárral szemben most 293 körül járunk, míg az angol font 372,38 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdték a napot, akárcsak a forint. Az utóbbi hetekben viszont feltűnő a magyar deviza alulteljesítése, egy hónap alatt a forint 2 százalékkal gyengült, a versenytársak viszont kevesebb mint fél százalékos visszaeséssel megúszták. A feltörekvő piacokon kedd reggel a török líra is csak mérsékelt, 0,1 százalékos gyengülést mutatott a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékot veszített.Annak köszönhetően is fellélegezhettek a feltörekvő devizák, hogy a dollár egyelőre nem tudta tartósan áttörni az 1,115-ös szintet az euróval szemben, vagyis egyelőre megakadt az amerikai fizetőeszköz erősödése. Ma reggel megint próbálkozik a kitöréssel a dollár, 0,2 százalékos erősödés után 1,115 körül jár. Közben a japán jen és az angol font is nagyjából 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben.

Ma igazán fontos makroadat nem érkezik, délelőtt jelenik meg az OECD új Economic Outlook kiadványa, igazán izgalmas adatok csak a hét második felében jönnek, amikor a beszerzési menedzserindexekről kapunk előzetes publikációt.