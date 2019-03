Gyengélkedik a forint, de még nincs veszélyben a 315

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Hétfő reggel 314,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából múlt péntekhez képest. A hétvége előtt a 314-et is megközelítette a jegyzés, azonban a jelek szerint a 315-ös kulcsszint áttörése felemésztette a forint erejét, egyelőre további hírek nélkül nem várható nagyobb erősödés. A dollárral szemben 277,22-nél járt a magyar deviza, míg az angol font 368,36 körül kezdi a hetet.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a hétfői napot, miközben a feltörekvő piacokon a török líra 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand viszont stagnált.Az euró-dollár árfolyamban jóval kisebb mozgásokat láttunk, az elmúlt hetekben előbb a dollár próbált kitörni a korábbi 1,13-1,14-es sávból, ez látszólag sikerült is neki, utána azonban fordult a kocka, és az euró erősödött a múlt hét második felében. Ez folytatódott hétfő reggelre is, az 1,1342 körüli árfolyam 0,2 százalékkal volt magasabb a péntekinél. A következő napokban a szerdai Fed-döntés döntheti el a további irányt. Az utóbbi hónapokban a további kamatemelések esélye teljesen kiárazódott, így most esélytelen, hogy ismét szigorítson az amerikai jegybank, elsősorban Jerome Powell sajtótájékoztatója tartogathat izgalmakat, ahol esetleg szót ejthet a jövőbeli kamatpályáról.

A múlt héten elsősorban az angol font árfolyamában hoztak heves mozgásokat a Brexit-szavazások, de továbbra sem lélegezhet fel a deviza, mivel várhatóan kedden ismét a parlament elé kerülhet a megállapodás, bár a március végi kilépésre már nincs esély. Hétfő reggelre kismértékben gyengült a font a dollárral szemben.