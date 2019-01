Háromhavi csúcsra ugrott a forint a dollárral szemben

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Egy nappal a tervezettnél tovább, ma reggelig tartottak a kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalások, amelyek több, az amerikaiak számára fontos kérdést feszegettek (szellemi tulajdonjog védelem, kényszerített technológiai transzfer), de konkrétumok egyelőre még nincsenek. Mindenesetre önmagában az, hogy láthatólag aktívan dolgozik a két tárgyalódelegáció a vitás kérdések rendezésére, táplálta ma is a globális kockázati étvágyat, amely végülis délután a dollárt is gyengíteni kezdte és egy fontos technikai szint elesett az euróval szemben 1,1480-nál, amely hullámszerű további dolláresést hozott 1,1540-ig. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy új háromhavi csúcsra ért az euró a dollárral szemben, noha a német és francia gazdasági adatok az elmúlt napokban nem túl rózsásak.

A dollár esése mellett a forint az euróval szemben csak kicsit erősödött 321,8-ról 321,3-ig, de a dollár/forint jegyzések 280 alá, 279-ig buktak. Utóbbi azt jelenti, hogy október közepe óta most jár a legerősebb szinten a forint a zöldhasúval szemben. Amennyiben a kockázati étvágy a következő napokban is kitart, lehet, hogy a forint a 321-es szinten átjut az euróval szemben és akkor további hullámszerű erősödés előtt nyílna meg a tér.