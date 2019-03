Hullámvasútra tehetik a fontot ma este - Zuhanás vagy erősödés is jöhet

Továbbra is bizonytalan a ma esti brit parlamenti szavazás kimenetele annak ellenére, hogy tegnap talán áttörést sikerült elérni hosszú hónapok huzavonája után. egyelőre a jogászok vizsgálhatják Theresa may és Jean-Cluade Juncker megállapodását, de a font már több mint fél százalékos erősödéssel reagált a hírre.

A Commonwealth Bank of australia elemzői szerint, ha este a képviselők elutasítják May megállapodását és a megegyezés nélküli kilépés felé sodródik az Egyesült Királyság, akkor a font akár 8%-os zuhanással is reagálhat arra. Az ellentétes forgatókönyv szerint, ha sikerülne elkerülni a rendezetlen kilépést, akkor a National Australia Bank szerint 2 százalékos erősödés jöhetne a deviza piacán.A ma reggel látott erősödéssel a font jelenleg a legjobban teljesítő fejlett deviza, mely az év eleje óta 3,8%-kal erősödött a dollárral szemben.Ha a brit parlament ma elutasítja a tegnap kialkudott módosított megállapodást is, akkor holnap arról szavazhatnak a képviselők, hogy támogatják-e a rendezetlen kilépést az EU-ból, ha pedig azt is ellenzik, akkor még a héten jöhet egy újabb szavazás a március 29-i határidő kitolásáról. Az idő ugyanis sürgeti a szigetországot, hiszen a hónap végéig valamerre el kellene mozdulni a jelenlegi holtpontról.