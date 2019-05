Idén még nem láttunk ilyen gyenge forintot

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Csütörtök reggel 324,6 körül járt a forint az euróval szemben azt követően, hogy tegnap új idei mélypontjára esett a magyar deviza az ünnep alatt. Ezzel nem csak az idei csúcs dőlt meg, de vészesen közel kerültünk a 325-ös lélektanilag is fontos szinthez, amire tavaly október óta nem volt példa. A dollárral szemben 289,86-nál járt a magyar deviza reggel, míg az angol font 378 forintba került.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, miközben a feltörekvő piacokon a török líra 0,1 százalékos gyengülés után továbbra is a 6-os szint közelében jár a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig minimális erősödéssel kezdett.Az euró-dollár piacán folytatódott a korrekció a tegnapi Fed-döntés után. Az amerikai jegybank a várakozásoknak megfelelően nem emelte tovább a kamatot, de egyben szembeszállt Donald Trump elnökkel, aki azonnali lazítást sürgetett. Csütörtök reggel átmenetileg 1,12 felett is jár a jegyzés a néhány nappal korábbi 1,11-es mélypont után. A japán jen 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben ma reggelre, míg az angol font minimális elmozdulással kezdte a napot.