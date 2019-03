Jó kezdés után megbotlott a forint, búcsút inthet a 315-nek

Péntek reggel 316,5 közelében járt a forint az euróval szemben, ami minimális gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából csütörtök estéhez képest. Tegnap nagy utat járt be a forint, hiszen a nap első felében 315 alatt is járt idei csúcsán, majd az EKB kamatdöntését követően indult hirtelen gyengülésnek a dollár erősödésével párhuzamosan. Így könnyen lehet, hogy egy időre elbúcsúzhatunk a 315-ös szinttől, amivel sokat birkózott a forint az utóbbi napokban, de nem tudott tartósan ez alá erősödni.

A dollárral szemben 282,4-nél járunk, tegnap a 283-at is megközelítette a jegyzés, ami az amerikai deviza erősödésének volt köszönhető. Az angol font péntek reggel 369,5 forintot ért.

A régióban is inkább gyengülést láttunk a csütörtöki nap második felében, ma reggelre a lengyel zloty és a cseh korona is alig mozdult. A feltörekvő piacokon a török líra minimális erősödéssel kezdte a napot, míg a dél-afrikai rand 0,2 százalékot veszített a dollárral szemben.A csütörtöki kereskedést egyértelműen az EKB kamatdöntő ülése határozta meg, melyet követően a jegybank bejelentette, hogy az idén már nem emel kamatot, illetve új olcsó finanszírozási programot hirdetett meg a bankoknak. A bejelentésre az euró azonnal esni kezdett a dollárral szemben, tegnap 1,12 alatt is járt a jegyzés, amire 2017 nyara óta nem volt példa. Ma reggelre kis korrekciót látunk, az euró 0,2 százalékos erősödése után 1,1208-nál jár a dollárral szembeni árfolyam. Közben a japán jen több mint fél százalékkal erősödött a dollárral szemben, az angol font pedig egyelőre 0,1 százalékos erősödést mutat.

A tengerentúlon ma jelennek meg a februári munkaerő-piaci statisztikák, melyek akár ismét megmozgathatják az euró-dollár árfolyamot.