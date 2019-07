Kedd reggelre kézzelfogható közelségbe került a forint eddigi történelmi mélypontja az euróval szemben, már egy százalékon belül fenyeget a 330,8-as tavaly nyári csúcs. A magyar devizára hónapok óta ugyanazok a tényezők helyeznek nyomást, sok újdonságról most sem tudunk beszámolni, viszont úgy tűnik, hogy a globális monetáris lazítás nem jött jól a forintnak.

Hajszálra történelmi mélypontjától a forint - Nekifutunk a 330-nak? 2019.07.30 08:29

Kedd reggel 327,9 körül járt a forint az euróval szemben, ez megegyezett a tegnap esti árfolyammal. Hétfőn érezhetően gyengült a magyar deviza, egy fontos szintet is átvitt a jegyzés, hiszen május második felében 327,5 környékéről fordult a magyar deviza erősödésbe.

A fenti szint azért is volt kulcsfontosságú, mert innentől nincs komoly ellenállása az eurónak a tavaly júliusban látott 330,8-as történelmi rekordig. Vagyis könnyen lehet, hogy a következő napokban ezt veszi majd célba az árfolyam, ha nem enyhül a nyomás a forinton.

A dollárral szemben most 294,4-nél jár a forint, míg az angol font a tegnapi után további komoly eséssel kezdett ma reggel is, így 357,55 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdték a napot, miközben a feltörekvő piacokon a török líra 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig kismértékben gyengült.

Ma reggelre megtorpant a dollár utóbbi napokban látott erősödése, 1,114 körül jár most az euró-dollár jegyzés, ami még így is minimális süllyedést jelentett hétfő estéhez képest. A befektetők többsége a Fed holnap esti kamatdöntésére figyel, mely jelentősen megbolygathatja a piacot, hiszen a várakozások most egyértelműen kamatcsökkentésről szólnak, csak annak mértéke kérdéses. Ezzel pedig egy tízéves trend fordulhat meg, hiszen a válság óta folyamatosan inkább a monetáris szigorítás volt terítéken.

Röviden szót ejtettünk már a font további eséséről, az angol deviza ma reggelre a dollárral szemben 0,55 százalékot bukott, így csak az elmúlt egy hétben több mint 2,5 százalékos az esése. Ez annak köszönhető, hogy egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a szigetország október végén megállapodás nélkül hagyja el az Európai Uniót, a legfrissebb hírek szerint az új brit kormány is erre készül már.