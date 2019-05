Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Kétéves mélypontjáról pattant fel a forint 2019.05.23 19:26 Az euró/dollár ma délután rövid időre kétéves mélypontra, a dollár szempontjából kétéves csúcsra ért 1,1110-nél és ezzel együtt a dollárindex is 2 éves csúcsra kapaszkodott 98,4-nél, aztán különösebb hír nélkül éles fordulat következett be és azóta folyamatosan esik a dollár. Ez ilyen árfolyamszintek érintése után előfordul, ilyenkor tömegesen zárni kezdik a befektetők a dollárvételi pozícióikat és látványos a fordulat a napos gyertyán is. Ez pedig fellélegzést jelent a forintnak is, amely 295 közelében kétéves mélypontra esett a zöldhasúval szemben, ahol egyébként is erős ellenállási zóna mutatkozott az USDHUF árfolyamon. Most viszont már 292 közelében jár "csak" az árfolyam, az euró ellenében pedig 326,8-nál.

Visszaugrott kétéves mélypontjáról a forint 2019.05.23 16:32 Éles fordulatot mutatott az euró/dollár a délutáni kereskedésben: a jegyzések 1,1110-ről 1,1150-ig visszaugrottak, azaz gyengült a dollár. Ez éppen jól jött a forintnak is, amely így 294,8-nál elért új kétéves mélypontjáról vissza tudott ugrani 293,5-ig a dollárral szemben. Az euró ellenében továbbra is 327 közelében jár a kereskedés a bankközi piacon. A kereskedelmi háborús feszültségek az amerikai részvénypiacokat is nyomasztják, a vezető indexek 1,2-1,3%-os esésnél járnak, mert a jelek szerint Kína is erőteljes (technológiai jellegű és más) megtorló lépéseket tervez az amerikaiakkal szemben, azaz a háború egyre csak durvulni látszik.

Új kétéves mélypontra ütötték a forintot 2019.05.23 15:18 A délelőtt közzétett, gyengére sikeredett német beszerzési menedzser indexek, az amerikai-kínai kereskedelmi háborús feszültség és a megállapodás nélküli Brexit fokozódó esélye (Theresa May a bukás küszöbén, Boris Johnson lehet az utóda) együtt borongós hangulatot okozott ma a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon és ez a forintot is gyengítette. A lengyel zloty és a cseh korona azonban stagnált. A délutáni kereskedés során a dollár meglódult az euróval szemben 1,1120-ig, a forint pedig esni kezdett az euróval szemben is 327,4-ig, így a kettő eredőjeként a dollár/forint jegyzések 294,5-nél új kétéves csúcsra ugrottak. A forint tehát kétéves mélypontra bukott, az euróval szemben pedig a kedden már megjárt 327,5-ös nyolchavi mélypontot teszteli újra.

Megint lejtőre került a forint 2019.05.23 10:25 Délelőttre ismét gyengülésnek indult a forint, így már a 327-es szintet közelíti az euró jegyzése, ami 0,2 százalékkal magasabb a tegnapi árfolyamnál. A dollár most 293,5 forintba kerül.