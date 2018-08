Lassan kirajzolódik Trump mesterterve: igazából a dollár ellen háborúzik

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Nagyon nem tetszik Trumpnak a dollár ereje

Gyakorlatilag Donald Trump a, először még 2017 januárjában tette szóvá, hogy az amerikai devizának gyengébbnek kellene lennie. Akkor még a paritás is benne volt a levegőben, végül 1,05 körül volt az euró-dollár árfolyam alja, majd onnan 1,25-ig gyengült az amerikai deviza a tavalyi év végére. Az idei első félév azonban megint az amerikai deviza erejéről szólt, február óta 8%-kal erősödött az euróval szemben.

A dollár erősödése mellett a legfontosabb fundamentális érv továbbra is az, hogy a Fed fokozatosan emeli a kamatot, miközben az EKB egészen idén tavaszig halogatta a kivonulást az eszközvásárlásból, majd bejelentette, hogy az év végéig két lépésben leépíti a programot. Eközben az amerikai jegybank már hatszor emelt kamatot, csak az idén kétszer, és még további két 25 bázispontos szigorításra látnak esélyt az év végéig.

Lehetne dollárt gyengíteni, de nem így

Az amerikai deviza erősödésével párhuzamosan erősödtek fel ismét a hangok az amerikai politikusoktól, előbb Steven Mnuchin pénzügyminiszter nyilatkozott úgy, hogy a túl erős dollár káros az amerikai külkereskedelem szempontjából, majd néhány hétre rá Trump is azt mondta, hogy "a dollár egyre csak erősebb és erősebb, de én nem akarok erősebb dollárt látni". Ezt követően erősödött fel a kereskedelmi háborús retorika az amerikai elnök részéről, áprilisban előbb Oroszországot és Kínát vádolta meg azzal, hogy mesterségesen gyengítik a devizájukat, majd ugyanezt mondta Európáról is. Könnyen elképzelhető, hogy az egész kereskedelmi háború mögött a túl erős dollár áll, Trump ennek ellensúlyozására vetett ki különböző büntetővámokat egyes termékekre.Az erős dollár elleni háborúban nyitott újabb frontot az amerikai elnök, amikor a múlt héten azt mondta, hogy nem ért egyet a Fed kamatpolitikájával, azzal, hogy a jegybank fokozatosan emeli a kamatot. Emellett az elnök azt is elmondta, hogy csalódott Jerome Powell új jegybankelnökben, akit már ő jelölt a Fed élére, mivel arra számított, hogy Yellen örököse majd "az olcsó pénz embere lesz".Elképzelhető, hogy Trump arra utasítja az amerikai pénzügyminisztériumot, hogy interveniáljon a piacon a dollár gyengítése érdekében? - teszi fel a kérdést friss elemzésében az ING. A bank szakemberei szerint egy évvel ezelőtt még nem is vettünk volna komolyan egy ilyen kérdést, de a mostani amerikai vezetés mellett már nem lehet tudni. Éppen ezért az elemzők friss anyagukban megvizsgálták, hogyan tudná Trump gyengíteni a dollárt, ha valóban az a célja.Az utóbbi hetekben az amerikai elnöktől látott verbális intervenció arra utal, hogy a dollár ereje elérhette a Fehér ház tűréshatárát - emelik ki az elemzők. Ugyanakkor azt gondolják, hogy egyoldalúan az amerikai vezetés nem tudja tartósan és jelentősen gyengíteni a dollárt, vagyis inkább az együttműködésre kellene törekednie az elnöknek a kereskedelmi partnerekkel, és meggyőzni őket arról, hogy nekik sem érdekük az erős dollár.Mivel a laza fiskális és a szigorodó monetáris politika nem konzisztens a gyengébb dollárral, ezért az amerikai vezetés nagyobb eredményt érhet el, ha a Fed oldaláról próbálja megszüntetni az erős dollár kiváltó okát, a magasabb kamatot - vélik az ING elemzői. Ezt szolgálhatja a jegybank nyilvános kritizálása, amitől azt remélheti az elnök, hogy visszatartja majd a Nyíltpiaci Bizottságot a további szigorításoktól. A szakemberek szerint, ha az amerikai elnök valóban a dollár gyengítésére törekszik, akkor arra öt reális eszköze lehet:Összességében az eddiginél aktívabb árfolyampolitikával a Fehér Ház megpróbálhatja gyengíteni a dollárt, a fenti potenciális lépések erős üzenetet küldenének az amerikai vezetés céljairól. Az ING elemzői szerint a gyengébb dollár lenne összhangban a merkantilista amerikai kereskedelmi politikával, ez viszont középtávon öngerjesztő folyamatként hozhatja el az amerikai deviza gyengülését, ezért várják jelenleg a dollár esését.