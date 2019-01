Maradt még erő a forintban vagy irány vissza 320 fölé?

Az utóbbi időszakban Nagy Márton MNB-alelnök szavaira erősödött elsősorban a forint, a jegybank vezetője a maginfláció emelkedését valószínűsítette, illetve a közelgő szigorítást vetítette előre. Ha ez megtörténik, akkor első lépésben a likviditási devizaswapokat vezetheti ki a jegybank, ami növelheti a forint iránti keresletet, illetve felfelé nyomhatja a pénzpiaci kamatokat.

Ilyen környezetben pedig a forint ismét 320 fölé gyengülhet. Sőt az Erste szerint azt sem lehet kizárni, hogy az MNB csak később közli majd a normalizálódás részleteit az infláció miatt, így a következő hónapokban akár 325-ös eurót is láthatunk ismét.

Ugyanakkor az Erste szerint tartósan cél feletti maginfláció kellene ahhoz, hogy a normalizálódás elinduljon, az elemzők szerint ez az idei első negyedévben még nem várható. A szakemberek arra számítanak, hogy az inflációs fő mutató az idei év nagy részében 3% alatt maradhat.Szintén hétfőn jelent meg a K&H Bank friss elemzése, melyben azt vetik fel, hogy kedden akár csalódást is okozhat az MNB a komolyabb szigorításra számító befektetőknek. Vagyis elképzelhető, hogy túl sokat láttak bele Nagy Márton szavaiba, és a végén a túlzott várakozások fordulnak majd a forint ellen.Az elmúlt hetekben más elemzők is a fordulatot vetítették előre a forint piacán, a Raiffeisen Bank szerint például 315-ig még leszúrhat a jegyzés, de fundamentálisan továbbra is 320 körüli árfolyam lenne indokolt.