Még mindig 325 környékén kóvályog a forint

Kedd reggel kicsivel 324 alatt árt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a hétfő esti árfolyammal. Tegnap a nap első felében megint negatív volt a hangulat a magyar deviza piacán, 324,5 fölé is benézett az euró árfolyama, majd délután onnan talált magára kicsit a forint. A magyar deviza szempontjából is kulcsfontosságú lehet a holnap reggel érkező első negyedéves GDP-adat, mellyel kapcsolatban komolyak a várakozások a piacon. Ha ezek beigazolódnak, az a forintot is erősítheti átmenetileg. A dollárral szemben kedd reggel 288,3-nál jártunk, míg az angol font 373,5 forintba került.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacokon a török líra ma reggel is közel egy százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékos javulást mutat.Az euró további erősödéssel kezdett reggel a dollárral szemben, így a jegyzés egyre jobban eltávolodik az 1,12-es szinttől. Jelenleg 1,1236 körül jár, ami 0,1 százalékkal magasabb a tegnap estinél. Közben a japán jen 0,2 százalékos gyengülést mutat az amerikai devizával szemben, az angol font pedig minimális elmozdulással nyitotta a napot.

A már említett holnapi GDP-adat előtt ma viszonylag csendes nap lehet a makroadatok szempontjából, délelőtt a német ZEW gazdasági hangulatindex alakulására lehet érdemes figyelni, a KSH pedig az ipar részletes adatai mellett az építőipar számaival áll elő.