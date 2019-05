Még nem menekült meg történelmi mélypontjától a forint 2019.05.22 08:32

Szerda reggel 326,4 körül járt a forint az euróval szemben, ami egyrészt fellélegzés a tegnapi 327,5 körüli csúcshoz képest, másrészt viszont továbbra is kifejezetten gyenge szintet jelent, egy hajszál választja el a tavaly júliusban látott 330,8-as történelmi rekordtól. Az utóbbi napokban felgyorsult gyengülés elsősorban annak szólhat, hogy a piac tesztelni próbálja az MNB-t a jövő keddi kamatdöntés előtt, hogy meddig tolerálja a forint gyengülését. Éppen ezért könnyen lehet, hogy még a következő napokban is a 330-as kulcsszintet támadja majd a jegyzés. A dollár most 292,58-nál jár, míg az angol font 371,4 forintba kerül.

A régiós versenytársakhoz képest feltűnő volt a forint alulteljesítése az elmúlt hetekben, a lengyel zloty és a cseh korona például egy hónap alatt alig mozdultak, miközben a magyar deviza majdnem 2 százalékot bukott. Szerda reggelfelemásan indul a nap, mindkét régiós deviza stagnálást mutat. A feltörekvő piacokon eközben a török líra 0,4 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékot veszített.

A dollár már napok óta az 1,12-es szintet kerülgeti, most éppen alatta van, de nem tud tartósan elszakadni tőle. A szerdai napot ismét 0,1 százalékos erősödéssel kezdte az amerikai fizetőeszköz, így 1,115 körül jár a jegyzés az euróval szemben. Közben a japán jen stagnál, az angol font pedig minimálisan gyengül a tegnap esti nagy erősödés után, ami az újabb Brexit-népszavazás lehetőségének szólt.