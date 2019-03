Megint zuhan a líra, dollárt halmoznak fel a törökök

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Csak pénteken 4,3%-kal zuhant a török líra a dollárral szemben, ezzel délutánra az 5,7-es szintet is átlépte a jegyzés. Ezzel az év eleje óta már 7,8 százalékos zuhanásnál jár a deviza.

Az év elején még úgy tűnt, hogy kicsit normalizálódik a helyzet a török deviza piacán a nagy 2018-as szakadás után, márciusban azonban megint beindult a gyengülés, ami péntekre extrém mértéket öltött.

A líra esésének oka egyrészt az, hogy a gyenge európai bmi-adatok után jelentősen romlott a hangulat a feltörekvő piacokkal kapcsolatban, ez a török devizára volt a leginkább hatással. Van azonban más ok is: még csütörtökön jelent meg a hír, mely szerint a török háztartások és cégek dollár-megtakarítása új csúcsra emelkedtek, csak a múlt héten 4 milliárd dollár volt a friss beáramlás, amivel a teljes állomány 176 milliárd dollárra hízott. Ez a teljes betétállomány majdnem felét jelenti, hasonló arányra 2006 óta nem volt példa.Elsősorban azért menekülnek dollárba a törökök, mert. Emellett. Ez pedig azt is jelentheti, hogy ismét nő majd a nyomás a jegybankon, hogy a kelleténél előbb lazítson a kondíciókon a tavalyi nagy kamatemelések után.