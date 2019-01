Meglepett a forint szárnyalása? Pedig ez még csak a kezdet lehet!

Megjött a várt forinterősödés

Másfél százalékos profittal zártuk lengyel zloty-forint short pozíciónkat miután a jegyzés elérte a célt - kezdi elemzését Kiran Kowshik, az Unicredit Bank devizastratégája. Hozzáteszi, hogy a mai EKB-ülés és a jövő keddi MNB-kamatdöntés előtt egy kicsit a háttérbe vonultak a forint piacán, de látnak lehetőséget arra, hogy a közeljövőben erősödjön ismét a forint a zlotyval szemben.

Az euróval szemben is lehet még muníció

Az Unicredit tavaly november végén adta ki elemzését, melyben a zloty-forint shortolást javasolták, ebben 74,2-es árfolyamcélt jelöltek meg akkor, amikor 75,35-nél járt a jegyzés. Ez a cél teljesült a napokban a forint erősödésével.A magyar deviza erősödését elsősorban az váltotta ki, hogy a piac egyre erősebben hisz abban, hogy az MNB akár már márciusban kivezetheti nem konvencionális eszközeit. Ezeket a piaci várakozásokat erősítették Nagy Márton alelnök múlt heti szavai is, aki szintén közelgő szigorításról beszélt.Az Unicredit elemzője szerint a nyilatkozat azt is mutatja, hogy az MNB kezdett idegessé válni amiatt, hogy a piac berendezkedett a tartósan laza monetáris politikára és a gyengébb forintra. Emellett a szakértő úgy gondolja, hogy a jegybankot továbbra is aggaszthatja, hogy a tavalyi év első felében látott forintgyengülés még mindig veszélyt jelent az inflációra.

Azt gondoljuk, hogy az adószűrt maginfláció 3 százalék fölé emelkedhet, ami a következő hetekben további muníciót adhat a forintnak - olvasható az elemzésben.

Azért vannak még kockázatok

Középtávon Kowshik szerint a régió devizái általában is kedvező kilátásokkal rendelkeznek, bár a világgazdaság lassulása jelent némi kockázatot a kis nyitott gazdaságok számára, mint amilyen Magyarország is. Ugyanakkor a forint továbbra is felülteljesítő lehet a régióban például a zlotyval szemben. "Arra számítunk, hogy az alapkamat egyelőre változatlan marad idén, ami a piaci várakozás is, viszont ha az MNB kivezeti nem konvencionális eszközeit, az támogathatja a forintot" - emeli ki a szakértő. Szerinte a zloty-forint jegyzés a 70-72-es tartományt célozhatja meg.Az euró-forint esetében az elemző óvatosabb, hiszen kettős hatások mozgathatják a jegyzést. Egyrészt a globális lassulás és az autóiparban lévő kockázatok nem indokolnak tartós forinterősödést, másrészt viszont az MNB lépései miattA mai EKB-ülés és a jövő keddi MNB-döntés előtt az elemző kivárást javasol a forinttal kapcsolatban. Szerinte bármilyen üzenetet is küld az európai jegybank, a múlt heti egyértelmű jelzés után nem túl valószínű, hogy az MNB visszább vesz a héja hangvételből. A Monetáris Tanács már decemberben jelezte, hogy nagyobb figyelmet fordít majd a belső inflációs folyamatoknak annak ellenére, hogy az európai infláció még alacsony maradhat. Ha ezt az üzenetet megismétlik, akkor az jó lehetőség lehet, hogy ismét a forint erősödésére fogadjunk a zlotyval szemben - olvasható az elemzésben.Ebben a kereskedési ajánlásban. Addig kell ugyanis megjelennie az amerikai kereskedelmi minisztérium jelentésének az autóimportról, mely indokolhatja a lépést. Ez pedig érzékenyebben érinthetné a forintot, mint például a zlotyt a nagyobb autóipari kitettség miatt.