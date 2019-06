Merre lökheti a forintot a kulcsfontosságú adat?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Péntek reggel 321 körül kezdi a napot a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezik a tegnap esti szinttel. Az utóbbi napokban érezhetően erősödött a forint, a múlt héten még 327 feletti jegyzéseket is láttunk. Hamarosan jön a KSH májusi inflációs adata, mely meghatározhatja a további hangulatot. A dollárral szemben most 285 körül járunk, míg az angol font 362 forintba kerül.

Egyelőre a régióban sem látunk jelentős kilengéseket, a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdi a napot. A feltörekvő piacokon a török líra megint elkezdett esni, 1,2%-ot veszített a dollárral szemben, miközben a dél-afrikai rand fél százalékos mínuszban volt.Az euró-dollár árfolyamban a tegnapi EKB-döntés hozott ugyan kilengéseket, de összességében alig változtatott a képen. Továbbra is 1,127 körül jár a jegyzés az elmúlt napok euróerősödése után, lassan ott is érik egy fordulat.