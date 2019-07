Nem ereszti a forintot a 325

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Hétfő reggel 325,23 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a péntek esti értéknél, vagyis kismértékben gyengült a magyar deviza. A dollárral szemben 289,95-nél jártunk, míg az angol font 362,4 forintba került. A következő időszakban elsősorban az MNB holnapi kamatdöntő ülése határozhatja meg a hangulatot, a jegybank a kamatokon várhatóan nem változtat, de a kommunikáció tartogathat érdekességeket.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is kismértékű gyengüléssel kezdte a napot, míg a feltörekvő piacokon a török líra 0,3 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,1 százalékos botlással kezdett.A héten az euró-dollár árfolyamra is érdemes lehet figyelni, hiszen csütörtökön az EKB tart kamatdöntő ülést. Az elmúlt hetekben alig tudott elmozdulni a világ legfontosabb devizapárja, most éppen 1,1218 körül jár a jegyzés, ami alig jelent változást a múlt hét végéhez képest. Közben a japán jen 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az angol font pedig stagnálással kezdti a hetet.