Nem menekül a 320 feletti szinttől a forint

Hétfő reggel 321,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a péntek esti árfolyammal. A jelek szerint a magyar deviza képtelen célba venni a 320-as lélektani szintet ismét, sőt a múlt héten 322 felett is járt az árfolyam, ami többhavi mélypontot jelentett a forint szempontjából. A dollárral szemben 284,3 körül kezdi a hetet a forint, míg az angol font 372,16 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot az euróval szemben, miközben a feltörekvő piacokon a török líra 0,7 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,1 százalékot veszített.Az euró-dollár jegyzés már pénteken elindult felfelé, 1,13 fölé erősödött az euró, innen folytatja ma reggel is, az 1,1309 körüli jegyzés 0,1 százalékkal magasabb a péntek estinél is. A japán jen eközben 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font szintén minimális javulást mutat.