Nem tudott rákapcsolni a forint, pedig esik a dollár

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Csütörtök reggel 323,42 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a szerda esti értékkel, minimális elmozdulást látunk. Tegnap 324 felett is járt az euró árfolyama, onnan sikerült a nap végén kicsit visszakapaszkodnia a forintnak, az esti Fed-döntés minimálisan segített a forinton. A dollárral szemben 287 közelében járunk, míg az angol font jelenleg 364,2 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is kismértékű erősödéssel kezdte a napot, mindegyik deviza 0,1 százalékot javított az euróval szemben. A feltörekvő piacon eközben a török líra 0,2 százalékot javított a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand szintén kismértékű javulással indította a napot.Az euró-dollár árfolyamban sem hozott jelentős mozgást a tegnap esti amerikai kamatdöntés, inkább a dollár gyengülése felé mozdult a piac, mivel a befektetők megerősítést kaptak arra, hogy hamarosan kamatcsökkentés jöhet a tengerentúlon. A csütörtöki nap fél százalék körüli dollárgyengüléssel kezdődött, így 1,1277 körül járt az árfolyam, lassan megint az 1,13-as kulcsszint határozhatja meg az irányt. Közben a japán jen is fél százalékot javított a dollárral szemben, az angol font is hasonló mozgást mutat, vagyis mindennel szemben esett a dollár.

A tegnapi Fed-döntés után ma a Bank of England határozhat a kamatokról, a befektetők tartást várnak a brit jegybanktól, elsősorban a font árfolyamára lehet hatással a kora délutáni lépés.