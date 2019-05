Megint megbotlott a forint 2019.05.17 12:24

Délelőtt 325,8-nál is járt a forint az euróval szemben, most 325,6 körül jár a jegyzés, ami 0,4%-kal magasabb a tegnapinál. Vagyis a szerda délutáni és csütörtöki fellélegzés után megint héthavi mélypontot láttunk a magyar deviza esetében. A régióban is feltűnő a forint alulteljesítése, a lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 0,1 százalékos gyengülésben van.