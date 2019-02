Nyugodtan várja a forint az esti nagy döntést

A Brexit ügyében továbbra sincs előrelépés az északír-ír tartalékmegoldás tartalmának esetleges módosítása, illetve a hozzá kapcsolódó EU-s politikai deklaráció kérdésében, mindenesetre intenzívek a tárgyalások és a következő napokban eldőlhet, hogy a jövő heti brit parlamenti alsóházi szavazásra sor kerül-e, vagy elhalasztják. Ezzel együtt az is eldől, hogy képviselői módosító indítványokkal bekorlátozzák-e a kormány mozgásterén és kvázi a brit kilépés elhalasztására "kötelezik" a kabinetet. A font mindezen híráramlás mellett stabilan erősebb szinteken (1,30 felett) tudott maradni a dollárral szemben, mivel az a várakozás is fűtheti a befektetőket, hogy nemcsak a Brexit dátuma halasztódik el, hanem akár egy második népszavazás felé is sodródnak az események, így pedig akár el is maradhat a Brexit.

Mindezzel párhuzamosan az euró/dollár napok óta 1,13-1,1350 körül ingadozik, így a forint is viszonylag stabil maradt 317,5-nél az euróval szemben.

Technikai elemzési alapon most nem tiszta a kép, hogy merre haladhat a forint, de várhatóan egyelőre a 315-320-as kereskedési sávban marad az esti esetleges újabb felminősítés mellett is.

A dollár és a forint viszonylagos stabilitása miatt a dollár/forint jegyzések sem változtak érdemben az utóbbi napokban, a kereskedés a 280-as szint körül ingadozik.