Összeomlott egy pillanat alatt éjjel a török líra

Pénteken 5,7540-en zárt a líra/dollár árfolyam a bankközi piacon, majd az amerikai-kínai kereskedelmi háborús feszültség további éleződése miatt hétfő hajnalban új 11 éves mélypontra bukott a kínai jüan a dollár ellenében, ez pedig átfogó kockázatcsökkentést indított be a feltörekvő piacokon. Ennek jegyében a japán befektetők is zárni kezdték a korábban a magas kamatozású török lírában nyitott pozíciójukat, és a hajnali alacsony likviditás mellett ez átmenetileg 6,47-ig tolta fel a líra/dollár árfolyamot. Ez 12,5% körüli zuhanást jelent a pénteki záráshoz képest. Amilyen hirtelen jött a líra zuhanása, olyan gyorsan el is múlt, aztán az árfolyam a hétfő reggeli kereskedésben 5,8 körül stabilizálódott, ami 1%-os líraesésnek felel meg.A lírát egyébként a negatív nemzetközi befektetői légkör mellett az is nyomasztja az utóbbi hetekben, hogy a jegybanki vezetés láthatóan igyekszik Erdogan elnök kedvében járni azzal, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel próbál gazdaságélénkítést elérni. A közelmúltban ugyanis nemcsak az irányadó rátát csökkentették, hanem a kötelező tartalékrátát is, ami a hitelkihelyezés bővülését segítheti, sőt további ösztönzőt is kapnak a kereskedelmi bankok, ha 10% feletti a hitelbővülésük mértéke. Egyes elemzői félelmek szerint ez túlságosan gyors hitelnövekedést jelent és ez is a gyengülő líra irányába mutat.