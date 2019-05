Öthavi mélypontnál billeg a forint az euróval szemben

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A 6,5 éves csúcsra ugró magyar inflációs adat mellett a forint előbb 324-ről 324,8-ig esett az euróval szemben, azaz öthavi mélypontját tesztelte, majd hirtelen erősödni kezdett. Ebben szerepe lehetett a meglepően jó magyar költségvetési adatnak is, hiszen amint rámutattunk: az EU-s ki- és befizetések hatásától megtisztítva rendkívül nagy többlet van már most a büdzsében.A forint aztán estére kissé visszagyengült, azóta pedig 324,2 körül ingadozik a bankközi piacon amellett is, hogy éjszakától hatályba lépett 200 milliárd dollárnyi kínai importtermékre (a mától hajóra rakott termékekre) a 10%-ról 25%-ra megemelt amerikai importvám. Egyelőre nagy a bizonytalanság, hogy a mai washingtoni újabb amerikai-kínai egyeztetésen mire jutnak és beváltja-e Donald Trump azt a minapi fenyegetését is, hogy a fennmaradó bő 300 milliárd dollárnyi amerikai importra is kiveti a megemelt vámot. Továbbá az is nagy kérdés, hogy a kínaiak milyen megtorló lépéseket tesznek.

A nemzetközi befektetői hangulat kissé javult ma reggelre, de továbbra is nagyfokú a bizonytalanság, ráadásul Európa számára kulcsfontosságú, hogy Trumpék hogyan döntenek a jövő héten lejáró határidőig az európai autószektorra megemelni tervezett vám kérdésében.Ezek a bizonytalanságok és az MNB laza monetáris politikájával kapcsolatos piaci kételyek együtt gyengén tarthatják a forintot, és ha a 324,8-as szint áttörik az euróval szemben, akkor 326, majd 328 körül húzódnak gyengébb ellenállások az EUR/HUF-ban.

A dollár kissé gyengült tegnap a nemzetközi piacokon, így a dollár/forint 289-ig visszaereszkedett, de továbbra is közel jár ahhoz, hogy 291 felett új kétéves forintmélypontról beszélhessünk.