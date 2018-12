Óvatosabb lett az MNB, kéthetes csúcsra rántották a forintot

Több technikai jel is arra mutat, hogy akár a következő napokban nagy mozgás alakulhat ki a forint euróval és dollárral szembeni árfolyamában. A nagy mozgás kiváltó tényezője akár a szerda esti Fed kamatdöntés is lehet, ha például az amerikai jegybank dacolva az amerikai elnök kritikáival nemcsak tovább emeli a kamatot, hanem 2019-re is azt jelzi előre, hogy további lépés(ek) várható(k). Kedden azonban egyelőre esni kezdett a dollár, ami feltehetően a romló amerikai gazdasági növekedési kilátásokkal függ össze, igaz a német Ifo-index is meglepően gyengére sikeresett.

