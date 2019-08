Sosem volt ilyen gyenge a forint árfolyama - Rengeteg magyar a zsebén érezheti

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Elszállhatnak az árak a gyenge forinttól?

A gyenge forintnak elsősorban a külkereskedelemre lehet hatása, hiszen a külföldről beszerzett termékek ára törvényszerűen emelkedhet emiatt. 2018-ban 99,3 milliárd euró, 31 654 milliárd forint értékben importált Magyarország, most a 332-es euróárfolyammal számolva ugyanez a behozatal forintban 1300 milliárddal lenne több. Ezt a költséget pedig a kereskedők beépítik majd az áraikba.

Persze nem máról holnapra fognak emelkedni az árak a boltokban, a szerdai rekord euróárfolyam hatására nem fogják rögtön kicserélni az árcédulákat. A legtöbb gyártó és kereskedő várhatóan kivár majd, hogy tartós lesz-e a 330 feletti árfolyam, és a beszerzési számlákon is jelentkezik a forintgyengülés hatása,Ebből a szempontból a tavalyi év lehet jó példa, akkor csak átmeneti volt a forintgyengülés a nyáron, júliusban 330,8-nál láttuk a csúcsot. Akkor 3,4% volt az éves inflációs ráta, ami szeptemberre 3,6%-ra, majd októberre 3,8%-ra emelkedett. A Takarékbank elemzői akkor ki is emelték , hogy az októberi számokban már látszott a forintgyengülés hatása.

Ebből a példából kiindulva két-három hónap az "átfutási idő", mire egy érezhető forintgyengülés az inflációban láthatóan is megjelenik. Ugyanakkor a hatás mértéke, időbeli lefutása meglehetősen bizonytalan, és változik is. Voltak olyan évek, amikor 1%-os forintgyengülés az az árakat 0,5%-kal, máskor csupán 0,2%-kal emelte.

Az áremelkedések szempontjából, mely viszont nem elsősorban az eurótól, hanem a dollártól függ. Azonban így sem lehetünk nyugodtak, sőt az év eleje óta már 7%-kal gyengült a forint az amerikai devizával szemben, mostanra a 2016 végén látott 302-es rekordárfolyam elérése fenyeget. Az üzemanyagok esetében egyébként nagyon gyors az átárazódás, a Mol hetente kétszer felülvizsgálja az árait a világgazdasági fejlemények függvényében.

Mi lesz így a magyar vállalatokkal?

Ha pedig a vállalatoknak jó hír a forint gyengülése, akkor annak mi is örülhetünk, hiszen ezzel nőhet a gazdaság, munkahelyeket teremthetnek, több pénzük lesz beruházásokra, vagy akár a bérek emelésére.

Majdnem mindenki megszabadult a devizaadósságtól

Az emelkedő importárak mellett a külkereskedelemnek van egy másik, pozitív oldala is: azok a cégek, melyek exportra termelnek jól járhatnak a gyenge forinttal, ebből pedig végső soron akár a gazdaság is profitálhat.A KSH adatai szerint tavaly 104,9 milliárd euró, 33 419 milliárd forint volt a magyar export, most az árfolyamhatás miatt ez is jóval magasabb lenne. Persze itt is hónapok kellenek, mire a hatás érdemben megjelenik a cégek életében.Ez a mechanikus logika azonban nem azt jelenti, hogy a vég nélküli forintgyengülés jólétet hoz Magyarországra. A leértékelés hatását a belföldi magasabb infláció eltüntetheti, és a cégek versenypozíciója változatlan marad. Mindenesetre a mostani gyors bérköltségnövekedés időszakában az exportra termelő vállalatok számára akár megkönnyebbülést is jelenthet az árbevétel növekedése.Korábban fontos sérülékenységi tényezőt jelentett Magyarország szempontjából, hogy az adósság jelentős része devizában volt az állam és a háztartások esetében is. Az államadósságon belül jelentősen csökkent ez az arány, most a 20%-ot sem éri el miután az elmúlt években a lejáró devizaadósságot forintból finanszíroztuk.

Korábban, amikor 40% felett volt ez az arány, akkor az államadósság miatt aggódtunk a forintgyengülés esetén, hiszen egy százaléknyi forintesés önmagában majdnem fél százalékpontot jelentett az adósságban. Ez a hatás ma már a 0,2%-ot sem éri el, vagyis az idei 3 százalékos forintgyengülés hatása alig fél százalékpont lehet az adósságrátában. Abban az adósságrátában, mely egyébként a második negyedévben a GDP 70 százaléka alá esett, vagyis az adósság természetes csökkenése ellensúlyozza a forintgyengülés hatását.

A háztartások devizahitel-állománya szinte teljesen eltűnt mostanra, június végén már csak 32,2 milliárd forintot tett ki az MNB adatai szerint. A vállalatoknál van még érezhető mennyiségű devizahitel, a jegybank adatai szerint ez 3400 milliárd forintot tesz ki. Persze ez sokkal kevésbé kockázatos, hiszen a vállalatok egy része bevételének jelentős részét is euróból szerzi, így nincs árfolyamkockázatuk.