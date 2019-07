Szakadó font: 7 hónapja most a legolcsóbb itthonról a londoni út

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Kedd estére 357 forintig esett a bankközi piacon egy angol font ára, amire január közepe óta nem volt példa. Mivel számos devizapiaci elemző azt jelzi előre, hogy még tovább fog esni a font a Brexit-körüli félelmek miatt, így könnyen kialakulhat 352 alatti árfolyam is, ami már másfél éves forint csúcsot, font mélypontot jelentene.

Amint tegnap összefoglaltuk: a Boris Johnson-vezette új brit kormány deklaráltan zászlajára tűzte, hogy ha október 31-ig nem kapnak engedményeket a kilépési megállapodásban, akkor készek akár megállapodás nélkül is kilépni. Johnson főként az északír-ír tartalékmegoldást ostorozza, noha éppen ez a konstrukció tudná elérni azt, hogy az északír-ír határon semmiképpen se legyen fizikai határellenőrzés.A befektetők egy része a hétvégi és hétfői erős brit üzenetek hatására elkezdte újraárazni a kockázatokat és nagyobb esélyt rendelnek már ahhoz (jellemzően 10-30% körülit), hogy a Brexit végül tényleg megállapodás nélkül következik be október 31-én. Egy ilyen helyzetben az Egyesült Királyság a normál WTO-tagokkal szemben alkalmazható vámok szintjén találná magát, ami jókora termékdrágulásokat, illetve az ellátási láncokban súlyos zavarokat okozna és az élet sok területén különböző nehézségek lépnének fel, amelyek lehúznák a brit gazdaság teljesítőképességét. Ezek hatására a fontot tegnap és ma is ütötték: a dollárral szemben 1,2110 körül 28 havi mélypontra bukott és közel jár ahhoz, hogy a népszavazási sokk idején elért 1,1920 körüli mélypontig essen. Alatta történelmi mélypontról beszélhetnénk.

Az euróval szemben pedig 0,9090-ig hanyatlott ma a font, és 0,9320 felett 10 éves fontmélypontról beszélhetnénk.