Ugrás küszöbén a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Múlt csütörtök óta a 321-es szinthez tapadt a forint az euróval szemben a bankközi devizapiacon, ami szokatlan nyugalmat tükröz, noha a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon, főként a fejlett részvénypiacokon masszív kilengések jellemezték ezt a három napot.

Ha jobban megnézzük, hogy mi okozhatja a forint szokatlan stabilitását, az alábbi ábra jó eligazítást nyújt: a 321-es szintnél húzható támaszvonal, illetve az éppen itt található 200 napos mozgóátlag tartja vissza a forintot az erősödéstől (miután a háromszög alsó szárát alulról visszatesztelte az árfolyam és látványosan visszapattant róla a forinterősödés irányába). Mindez tehát afelé mutat, hogy ha ez a 321 körüli zóna letörne, azaz erősödni tudna a forint, akkor akár hullámszerű és határozott is lehetne ez az erősödés, és akár 319-ig, illetve 317-ig is süllyedhetne az árfolyam.

Nagyon hasonló pályát járt be a dollár/forint árfolyam, ott is letörte a háromszög alsó szárát, majd alulról visszatesztelte ezt és látványosan lepattant róla. Ha tényleg nagy ugrás előtt áll a forint, akkor ez a mozgás a dollár ellenében akár 276-ig is tarthat, ott található ugyanis a 200 napos mozgóátlag.

Az e heti főbb makroadatokat összefoglaló cikkünk ma reggel jelent meg. Amint írtuk: a héten megismerhetjük a decemberi előzetes költségvetési egyenlegről szóló statisztikát, amiből a 2018-as deficitre is lehet majd következtetni. De emellett is jönnek fontos adatok, lassan összeállhat a kép a negyedik negyedév gazdasági teljesítményével kapcsolatban. Külföldön is érkeznek az év első fontosabb adatai, például inflációs statisztikák és Fed-jegyzőkönyv.