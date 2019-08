Úgy reccsent meg a forint, hogy igazán még csak nem is támadták

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Nem ugrottak rá a forintra a spekulánsok

Augusztus első felében még nettó long pozíciókkal rendelkeztek a külföldi befektetők a forint piacán, majd a hónap második felére ez átfordult kissé, mérsékelt short állomány épült fel - derül ki az MNB kedden közzétett ábrakészletéből. Ennek függvényében meglepő, hogy, ahonnan már csak egy lépés a tavaly júliusban látott 330,8-as történelmi rekord.

Klikk a képre!

A fenti ábrán jól látszik, hogy májusban és júliusban is volt a mostaninál nagyobb a nettó shortállomány a jegybank adatai szerint. Ehhez képest az elmúlt egy hónapban mindössze 0,9%-kal gyengült a magyar deviza az euróval szemben, és a régióban is felülteljesítő volt, hiszen a lengyel zloty például 2,5%-os esésen van túl ugyanebben az időszakban.

Az egyik magyarázat az lehet, amire már júliusban felhívtuk a figyelmet: a külföldiek nettó pozicionáltsága mellett egyre nagyobb szerepe van a belföldi befektetőknek, akik továbbra is többnyire a forint melletti pozíciókat vettek fel.De akkor miért gyengült 330-ig a magyar deviza? Az augusztusi kismértékű gyengülés rosszul jött, hiszen olyan helyzetben találta a magyar devizát, amikor már egyébként is közel volt történelmi mélypontjához, innen már elég volt egy kisebb lökés.

Vagyis az utóbbi hetek gyengülése nem elsősorban a forintról, nem a belső tényezőkről szólt, bármilyen furcsa ezt mondani, de még így is viszonylag olcsón megúsztuk.

Külföldről mozgatják a szálakat

A külföldi hírek, a globális piaci hangulat és

a belső tényezők, mint például a magyar gazdaság teljesítménye, az infláció vagy az MNB monetáris politikája.

A befektetők elkezdték komolyan venni a globális recessziós félelmeket, a kötvényhozamok világszerte mélypontokra estek.

Az amerikai-kínai kereskedelmi háború megint eldurvulni látszik, hiszen előbb az amerikai elnök jelentett be további vámemeléseket, majd Kína hasonlót lépett válaszul.

Olaszországban épp kormányválság van, aminek még senki nem látja a végkimenetelét.

Vészesen közeleg a Brexit október végi határideje, és egyelőre távol állnak Brüsszel és London álláspontjai a vitás kérdésekben.

Valószínűleg ősszel sem lélegezhetünk fel

A globális lassulás még csak most kezdődik, egyelőre megoszlanak a vélemények arról, hogy recesszió jön-e vagy csak befékez a gazdaság.

A kereskedelmi háborúban nem látni rövidtávú megoldást, a felek gyakran kiszámíthatatlan és irracionális viselkedése okozhat még meglepetéseket.

Donald Trump ősszel új frontot nyithat, az amerikai elnöknek novemberig kell döntenie arról, kivet-e védővámokat az európai autókra. Ha ez megtörténik, akkor az kifejezetten hátrányos lehet a magyar gazdaság kilátásaival kapcsolatban, így a forintra is hatással lehet.

Ahogy közeledik majd a Brexit határideje, úgy forrósodhat a helyzet, ez is hordoz még további kockázatokat.

Vagyis nehéz hónapok elé néz a piac és a magyar deviza is, nehéz elképzelni, hogy innen ne legyen meg az új történelmi csúcs az euróárfolyamában.

A forint árfolyamát általában két tényező mozgatja:Az utóbbi hetekben az első faktor került túlsúlyba, főleg az általános piaci hangulattal mozgott együtt a forint. Ez a hangulat pedig egyértelműen romlott, hiszen:Vagyis kicsit felbolydult a világ mostanában, ehhez jön még egy belső tényező: a nagy globális jegybankok egyre lazább monetáris politikája az MNB-t is arra ösztönözheti, hogy tartósan alacsonyan tartsa a kamatkondíciókat, vagy végső esetben akár tovább lazítson minimálisan. Ez pedig szintén a forint ellen szól.De hogy lehet az, hogy a magyar kötvényhozamok történelmi mélyponton vannak, miközben a forint majdnem rekordgyenge? Akkor most ennyire jó vagy ennyire rossz Magyarország? Ez is jogos kérdés, hiszen "normális esetben" a hozamok a forinttal együtt mozognának. Most azonban azt figyelhettük meg, hogy van egy érdekes szétválás a piacokon: vannak biztonságos és kevésbé biztonságos országok, valamint biztonságos és kevésbé biztonságos eszközök. Vagyis egyrészt az állampapírt mindenhol biztonságos menedéknek tartják, ez pedig a hazai forinthozamokat is a mélybe nyomja, másrészt viszont a bizonytalan nemzetközi hangulatban csökken a kockázatvállalási kedv, ami rossz hatással van a feltörekvő piaci devizákra, így a forintra is.A legfontosabb kérdés persze most is az, mi lesz a forinttal a következő hónapokban, számíthatunk-e fellélegzésre. Egyrészt a gyengülés fokozatos volt, nem jellemezték igazán nagy kilengések az árfolyamot, ez arra utal, hogy heves korrekció sem várható, másrészt egyelőre a fundmanetumok sem szólnak a magyar deviza mellett, továbbra is fennáll egy sor olyan kockázat, ami csak eztán realizálódhat:Az OTP Bank elemzői azt emelték ki a keddi kamatdöntés után, hogy az MNB látszólag kényelmes helyzetben van, ha a Fed és az EKB további agresszív lazításba kezd, akkor a magyar jegybank is óvatosabb hangot üthet meg. Ráadásul a forint gyengülése miatt sem kell aggódniuk, hiszen nem jelent pénzügyi stabilitási kockázatot a gyenge árfolyam, most inkább az előnyeit élvezheti a gazdaság az exporton keresztül.