Új csúcsra húzták a forintot, ma eldőlhet a sorsa

Kedd reggel 317,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a hétfő esti jegyzéssel. Tegnap benézett 317,3 alá is a forint, ami ha csak egy hajszállal is, de új héthavi csúcsot jelentett a magyar deviza szempontjából. Az utóbbi hetekben itt volt az euró-forint árfolyam alja, most lenne szükség további munícióra, hogy erősödni tudjon a magyar deviza. A dollárral szemben 277,54-nél járunk, míg az angol font jelenleg 365 forintba kerül.

A forint számára ma a legfontosabb egyértelműen az MNB kamatdöntő ülése lesz, hiszen az utóbbi időszakban a jegybank jelzéseire tudott erősödni a magyar deviza. Ha ma a monetáris tanács azt az üzenetet küldi, hogy elszánt a szigorítás mellett, akkor az további muníciót adhat a forintnak, ugyanakkor néhány elemző szerint elképzelhető, hogy már túlzottak a várakozások és esetleg csalódást okoz majd az MNB.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacokon a török líra 0,4 százalékos gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig stagnálással nyitott.Az euró-dollár árfolyamot az 1,14-es szint határozta meg az utóbbi időszakban, kedd reggelre 0,1 százalékkal emelkedett a jegyzés, így 1,1441-nél jár. Közben a japán jen 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az angol font pedig alig mozdult a nyitáskor.

Ma egyébként érdemes lehet figyelni a fontra, hiszen magyar idő szerint este szavaz a londoni parlament alsóháza a Brexittel kapcsolatos módosító javaslatokról, ez pedig a brit deviza árfolyamára is hatással lehet.