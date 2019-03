Újra célba vette a forint a kétéves csúcsot

Főként a maginflációs mutató(k) szintjén okozott meglepetést a ma közzétett KSH-adat, hiszen a 3% feletti ráta már lépéskényszerbe hozhatja az MNB-t, amely egyébként is előre jelezte, hogy a monetáris szigorítás útjára léphet. A forint már reggel hullámszerű erősödéssel reagált az adatra 316,3-ról 315,5-ig, majd délután 315,2-ig jutott.

Csütörtök reggel 315-nél csaknem kétéves csúcsra ugrott a forint, majd az EKB döntésére (pontosabban a jelentős konjunktúra-romlásra hivatkozó üzenetei) a forintot is gyengítették, ezt ma le is dolgozta a magyar fizetőeszköz. Amint láthatjuk: 315-néál húzódik egy erősebb támaszvonal, most tehát ezt kezdheti el tesztelni a forint és ha sikerül lefelé átjutnia rajta az erősödés irányába, akkor 313,4 körül, majd a kerek 310-es szintnél látszanak fontosabb támaszok.

Az euró tegnap masszív eséssel reagált az EKB váratlan bejelentésére, az újabb TLTRO-körre, azóta egy kissé magára tudott találni a dollárral szemben 1,118-ról (közel kétéves eurómélypont) 1,1240-ig. Ebben szerepe van a délután közzétett gyenge amerikai munkaerőpiaci adatnak is:

A forint mai erősödése és a dollár mai visszagyengülése együtt azt eredményezte, hogy 282,5-ről 280,5-ig vissza tudott kapaszkodni a forint a dollárral szemben.