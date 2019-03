A forint a kora délutánig tartó mélyrepülés során egészen 320,7-ig bukott az euróval szemben, ami 2,5 hónapos mélypontot jelentett, aztán történt valami és elkezdett erősödni, kora este immár 319,5-nél jár a kereskedés. Ez a "valami" a technikai elemzéssel függ össze: éppen abban a zónában volt egy erős ellenállás, ami a jelek szerint elsőre működött is és megfordította a forint esését.

Nincs megállás: már 320 felett az euró 2019.03.27 11:45

Tovább esett a forint az utóbbi közel egy órában: az euró jegyzései már 320,5-nél járnak, azaz 2,5 hónapos mélypontra bukott a forint az MNB tegnapi inkonzisztens üzenetei hatására.

Amint külön cikkünkben, amely technikai elemzést is tartalmaz, rámutattunk: a következő erősebb ellenállási zóna 321-321,5 körül látszik, több ok miatt is. Úgy tűnik, hogy gyors ütemben közeledik efelé a forint az euróval szemben.