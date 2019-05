Visszaugrott kétéves mélypontjáról a forint 2019.05.23 16:32

Éles fordulatot mutatott az euró/dollár a délutáni kereskedésben: a jegyzések 1,1110-ről 1,1150-ig visszaugrottak, azaz gyengült a dollár. Ez éppen jól jött a forintnak is, amely így 294,8-nál elért új kétéves mélypontjáról vissza tudott ugrani 293,5-ig a dollárral szemben. Az euró ellenében továbbra is 327 közelében jár a kereskedés a bankközi piacon. A kereskedelmi háborús feszültségek az amerikai részvénypiacokat is nyomasztják, a vezető indexek 1,2-1,3%-os esésnél járnak, mert a jelek szerint Kína is erőteljes (technológiai jellegű és más) megtorló lépéseket tervez az amerikaiakkal szemben, azaz a háború egyre csak durvulni látszik.