Történelmi mélypontra zuhantak a német kötvényhozamok

Az euróövezeti referenciának tartott tízéves német államkötvények hozama több mint három bázisponttal mínusz 0,529 százalékra, minden idők legalacsonyabb szintjére süllyedt pénteken, követve az amerikai állampírok hozamának mozgását. A tízéves amerikai államkötvények hozama 13 bázisponttal, 1,876 százalékra zuhant csütörtökön. A harmincéves német államkötvények hozama ugyancsak esett pénteken, 0,039 százalékra, vagyis egyre közelebb jár a zéró szinthez.Az amerikai elnök csütörtökön váratlanul bejelentette, hogy nem elégedett az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások alakulásával, ezért szeptember 1-től 10 százalékos pótlólagos vámot vetnek ki évi 300 milliárd dollár értékű kínai importcikkre. Ez az Egyesült Államokba irányuló kínai termékek azon fennmaradó része, amelyeket eddig nem sújtottak pótvámmal. Donald Trump kilátásba helyezte azt is, hogy akár 25 százalékra is felemelhetik a pótvám értékét, ha a tárgyalások nem haladnak elég gyorsan.A piacokat hidegzuhanyként érte a bejelentés, mivel az amerikai és a kínai elnök június végén abban állapodott meg, hogy felújítják a kétoldalú tárgyalásokat az átfogó kereskedelmi egyezményről, és a tárgyalások időtartama alatt tartózkodnak az egyoldalú intézkedésektől. Sanghajban éppen kedden-szerdán egyeztettek a két ország főtárgyalói, és a következő, Washingtonban esedékes fordulót szeptember elejére tűzték ki. Trump elnök azonban, miután csütörtökön meghallgatta Robert Lighthizer kereskedelmi főtárgyaló és Steven Mnuchin pénzügyminiszter tájékoztatását a sanghaji tanácskozásról, egy sor Twitter-üzenetben jelezte mély elégedetlenségét.Elemzők szerint az újabb pótvámok bevezetése növeli a nyomást az amerikai jegybank szerepét betöltő szövetségi tartalékbankrendszerre (Federal Reserve/Fed), hogy csökkentsen ismét kamatot, hogy megvédje az amerikai gazdaságot a kereskedelempolitikai kockázatoktól. Jóllehet Jerome Powell Fed-elnök a nyíltpiaci bizottság e heti ülése után tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a 2008 októbere óta először végrehajtott kamatvágás egy "ciklus közepi kiigazítás" és nem egy hosszú lazítási ciklus kezdete, a piacokat nem tudta teljesen meggyőzni. Szinte teljes bizonyossággal újabb 25 bázispontos csökkentést várnak szeptemberre, majd további 25 bázispontosat decemberre.Az új pótvám fogyasztási cikkek széles körét érinti, mobiltelefonoktól kezdve laptopokon és játékszereken keresztül a cipőkig, és éppen egy olyan időszakban, amikor a feldolgozóipar már így is roskadozik a kereskedelmi háború halmozott hatása alatt. Az amerikai kereskedelmi szövetségek azonnal jelezték, hogy a fogyasztói árak megugranak a vámemelések miatt. A kiskereskedelmi láncok közül a Target árfolyama 4,2 százalékal, a Macy,s-é 6 százalékkal, a Nordstomé 6,2 százalékkal esett a New York-i tőzsdén. A Moody,s Investors Service globális hitelminősítő arra figyelmeztetett, hogy az új pótvámok bevezetése kedvezőtlenül hat a világgazdaságra, miközben az Egyesült Államok, Kína és az eurózóna növekedése már így is lassul.A Fehér Ház napirendjének tanúsága szerint Donald Trump elnök közép-európai idő szerint este háromnegyed nyolckor nyilatkozatot tesz az Európai Unióval való kereskedelem ügyében.