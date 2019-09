Ugrik a forint a történelmi mélypontról az MNB üzeneteire

Jelenleg is tart az MNB háttérbeszélgetése, amelyről folyamatosan tudósítunk mi is (ld. külön hírfolyamunkat) és az ott elhangzott jelzések hatására 335,9-336,1-ről percek alatt 334,4-ig ugrott a forint az euróval szemben. Nagy Márton MNB-alelnök az eseményen többek között azt hangsúlyozta, hogy nincs árfolyamcéljuk, csak inflációs céljuk és a friss inflációs előrejelzéseikben a jelenlegi forintárfolyammal számoltak és így jött ki az, hogy lefelé mutató inflációs kockázatok vannak. Ezek inkább galamb hangvételű üzenetek és azt jelzik, hogy hiába gyenge a forint, az MNB nem aggódik az infláció miatt. Ez az üzenet pedig akár el is bizonytalaníthatott befektetőket, miszerint egyelőre nem tudják kitesztelni a jegybank gyenge forint melletti tűréshatárát, hiszen ez a határ láthatóan nagyobb, mint egyesek gondolhatták.