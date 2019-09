Visszajött a mélypontról a forint

A gyengülő európai gazdaság hírére a forint és a zloty is historikus mélypontjára esett vissza tegnap. Ez leginkább a gyengülő német, francia és eurózóna beszerezésimenedzser-indexeknek volt köszönhető. A piac pedig lassan elkezdi beárazni azt, hogy a lengyel és a magyar jegybanknál monetáris lazításba is kezdhet – írja a Commerzbank elemzője. Viszont az elemző azt is megállapítja, hogy az MNB várhatóan megfékezi a esetleges forinterősödést, viszont a gyengülésre nem várható reakció.