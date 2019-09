Erősödni próbál a forint, de a 330 még messze van

A forint kilátásai is szóba kerülnek a Budapest Economic Forum konferencián október 16-án.

Csütörtök reggel 334,27 körül járt a forint az euróval szemben, ez megegyezett a szerda esti jegyzéssel. A hét első felében az MNB keddi döntése után kicsit erősödni tudott a magyar deviza, azonban tegnap már ismét 335 közelében járt az árfolyam, vagyis csak átmeneti és minimális enyhülés volt az eladói nyomásban. A dollárral szemben most 305,2-nél járunk, míg az angol font 377,35 forintba kerül.

A régióban sincs egyelőre nagy mozgás a devizapiacon, a lengyel zloty és a cseh korona is gyakorlatilag stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacokon közben a török líra 0,4 százalékos gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, és a dél-afrikai rand is hasonló mértékű visszaeséssel kezdte a napot.

A dollár továbbra is az 1,10-es lélektani szint körül ingadozik az euróval szemben, most éppen kicsivel alatta, 1,095 körül indul a nap. Hetek óta ez az 1,10-es lélektani árfolyam határozza meg az euró-dollár árfolyamot, a jelek szerint továbbra is ez határozza majd meg a kereskedést. A japán jen 0,1 százalékkal erősödött reggelre a dollárral szemben, míg az angol font szintén mérsékelt javulással kezdett.