Még mindig 335-nél a forint, nem tud talpra állni

Kedd reggelre sem tudott jelentősen erősödni a forint az euróval szemben, 335 körül indul a magyar deviza napja. Ez egyben azt is jelenti, hogy továbbra is történelmi mélypont körül jár a forint, a hangulat esetleges romlásával még mindig az fenyeget, hogy esetleg korábban nem látott mélypontra esik a hazai fizetőeszköz.

A forint 334,93-nál jár kedd reggel az euróval szemben, ez megegyezik a hétfő esti árfolyammal. A dollár most 307,77-nél jár, míg az angol font 377,84 forintba kerül jelenleg. Mindez azt jelenti, hogy a magyar deviza továbbra sem tud magához térni, legutóbb múlt pénteken döntött új történelmi rekordot az euró árfolyama 336,3-nál, onnan csak minimális visszakapaszkodást láttunk. A következő időszakban is elsősorban a nemzetközi hírekre lehet érdemes figyelni, a hangulat esetleges javulása, a kockázatvállalás erősödése hozhat egy kis fellélegzést a forint számára is.

A régióban sem látunk egyelőre komoly mozgásokat, a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással nyitott az euróval szemben. A feltörekvő piacokon eközben a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,3 százalékos visszaeséssel kezdett.

A dollár tegnap újra nekifutott az erősödésnek az euróval szemben, úgy tűnik, hogy kis megpihenés után próbál elszakadni az 1,10-es lélektani szinttől a jegyzés. Ma reggel 1,088 körül jár az árfolyam, ami további 0,2 százalékos dollárerősödést jelent tegnaphoz képest. A japán jen eközben szintén 0,2 százalékkal gyengült a dollár ellenében, illetve az angol font is minimális visszaeséssel kezdte a napot.