Kéthavi csúcson a forint a dollárral szemben

A hétvégi brit fejlemények hatására csökkent a megállapodás nélküli október végi Brexit esélye, ez pedig kicsit javította a kockázati étvágyat a világban és ez részben a forintot is segítette a hét első kereskedési napján. Így az euróval szemben egyhavi, a dollárral szemben kéthavi csúcs közelében jár a magyar fizetőeszköz.

Szombaton úgy döntött a brit alsóház többsége, hogy ne legyen szavazás a Boris Johnson kormányfő által kiharcolt módosított Brexit-megállapodásról, helyette azt a sorrendet kövesse a kormány, hogy előbb ratifikálja a kilépési törvényt a brit jogrendben és majd ezután mondjon véleményt a ház magáról a megállapodásról. Ezzel és egy másik törvénnyel végülis arra kényszerítette az alsóház Johsont, hogy kérje az EU vezetőitől a 3 hónapos Brexit-halasztást január 31-ig, igaz a brit kormány továbbra is azt célozza, hogy a ratifikáció gyors végrehajtásával és a megállapodás melletti parlamenti többséggel még október 31-én éjfélkor meg tud történni a Brexit, igaz megállapodás mellett. A Goldman Sachs például már csak 5%-ra teszi a hónap végi megállapodás nélküli Brexitet, hiába fenyeget ezzel még mindig a brit kormány. A hétvégi Brexit-fejleményekről bővebben:

A font ma délelőtt 1,2950 körül jár a dollárral szemben, azaz a hétvégi fejlemények mellett most ugyanott jár, mind péntek este. A piacok várják a mai és holnapi brit alsóházi fejleményeket.

A megállapodás nélküli Brexit esélyének minimálisra csökkenése segíti hétfőn a globális kockázati étvágyat, és ez az euró erejét is táplálja, illetve vele együtt a régiós devizákat is. A forint ma reggel 331-ről 330,5-ig visszaerősödött az euróval szemben, azaz ott jár, ahol péntek este és ez egyúttal azt is jelenti, hogy ötheti csúcsa közelében billeg.

Technikai elemzési alapon a forint további erősödésére a 328-as szintig van még tér, itt egy erősebb támasz zóna mutatkozik az EURHUF előtt.

Amint e heti makronaptárunkból kiderül: a hét eleje csendesebbnek ígérkezik a makroadatok terén, és a keddi MNB kamatdöntésen is várhatóan nem változik a monetáris politikai keretrendszer. A Brexit esélyének csökkenése és a további Fed-vágások árazása dollárgyengülést váltott ki az elmúlt napokban és mivel közben a forint is kissé erősödött, így a dollár/forint jegyzések ma reggelre 296-ig süllyedtek, amelyre két hónapja nem volt példa.

