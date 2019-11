Megint falnak ment a forint

Hétfő reggel 327,97-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett a péntek esti árfolyamhoz képest. Az elmúlt hetekben rendre 328 körül torpant meg a forint erősödése, onnan többször is 330 környékére pattant vissza az árfolyam. Így most is kulcsfontosságú lehet, merre indulunk innen tovább. A forint ellen szólhat, hogy az ilyen erős ellenállásokat általában csak nagy lendülettel tudja átvinni egy deviza, vagyis jelentősebb forinterősödés kellene, aminek lehetséges okát ma még nem látjuk. A dollár jegyzése 293,5-nél jár, míg az angol font most 379,65 forintba kerül.

A régióban sem látunk egyelőre nagy mozgást, a lengyel zloty és a cseh korona is alig mozdul az euróval szemben. Közben a feltörekvő piacokon a török líra 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 1,2 százalékos szárnyalást mutat.

Egyelőre az euró-dollárban sem látjuk azt, mitől indulna el bármelyik irányba komolyabban, a Fed és az EKB kamatdöntései után csendesebb napokra lehet számítani. Ennek megfelelően ma reggel is alig mozdult a jegyzés. A japán jen közben 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, az angol font pedig szintén minimális javulást mutat.