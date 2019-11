Tényleg nem tartott ki sokáig a forint ereje – Megint célba vesszük a mélypontot?

A keddi erősödés után tegnap megint a gyengülés felé mozdult a forint, így nem tudott még jobban eltávolodni a kritikusnak mondható szeptemberi mélypontjától. A magyar deviza 333 felett indítja a csütörtöki kereskedést, így továbbra is egy százalékra van az említett rekordgyenge szintjétől.

Csütörtök reggel 333,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. Szerdán inkább a gyengülés felé mozdult a magyar deviza azok után, hogy kedden az MNB kamatdöntése után érezhető erősödést láttunk. Így összességében továbbra is azt mondhatjuk, hogy a 336,3-as korábbi csúcsot érdemes szem előtt tartani az euró-forint árfolyam esetében, ettől alig egy százaléknyira tudtunk csak eltávolodni. A dollár jegyzése most 301,18-nál jár, az angol font pedig 389,27 forintba kerül.

A régiós versenytársak nem mutatnak elmozdulást egyelőre, a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot. Közben a feltörekvő piacokon a török líra 0,2 százalékos gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig ugyanott áll, ahol szerda este.

Az elmúlt napokban az euró-dollár árfolyamban sem láttunk komoly izgalmakat, az 1,10-es határ megközelítése után a dollár nem tud tovább erősödni, de az euró is képtelen számottevő korrekcióra. A következő időszakban továbbra is elsősorban a kereskedelmi háborúval kapcsolatos hírek mozgathatják a piacot, most éppen úgy tűnik, hogy a vártnál talán nehezebb lesz tető alá hozni a megállapodást. Csütörtök reggel 1,107 körül jár a jegyzés, ami megegyezik a tegnap estivel. A japán jen és az angol font árfolyama sem mozdult el jelentősen, vagyis összességében csendesen indul a nap a devizapiacokon.